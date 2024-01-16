Собери БПЛА сам: ученики курса от Минцифры назвали реальную цену "Народного дрона"
По словам Павла Верновского, который уже прошел курс по сборке беспилотников, на изготовление одного дрона в домашних условиях требуется 18 000–19 000 грн.
Вицепремьер Михаил Федоров призвал украинцев создавать FPV-дроны дома. Сразу после этого Павел Верновский из Украинского института будущего, который уже прошел курс, рассказал своим мнение о том, насколько рационально сбирать дроны самостоятельно. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, самостоятельное приобретение инструмента стоит около 6000-8000 гривен, еще 15 тысяч нужно на закупку одного комплекта для дрона.
"И здесь начинается самое интересное. Если вы покупаете комплектующие в Украине, то считайте, что наценка с доставкой может быть на 20-30% дороже. То есть, себестоимость дрона будет не 15, а 18-19 тыс", — объяснил он.
Также Верновский добавил, что запчасти и материалы можно закупить и в Китае, но для этого нужно ждать около 1 месяца. В таком случае стоимость понижается до 150 долларов (6000 грн — Ред.).
Он отметил, что при завозе комплектующих через границу необходимо уплатить пошлину и НДС, что составит где-то 30%, хотя этого можно и избежать, если предоставить подтверждение, что заказчиком будет государственное учреждение — Минобороны или другая структура.
"Проблема только в том, что для того чтобы получить такой заказ, нужно получить как минимум допуск к эксплуатации — это упрощенная процедура получить госзаказ. И она хоть и упрощена, но там есть свои трудности в виде необходимости прохождения испытания и бюрократических нюансов. Ну и важно сказать, что государство не закупает у малых производителей маленькими партиями. Поэтому любому малому производителю, не имеющему контракта с государством, при закупке комплектующих из Китая придется влететь дополнительно на пошлину и НДС. То есть, себестоимость вашего дрона вырастет еще на 30%", — объяснил Верновский.
Кроме того, выпускник курса отметил, что после создания беспилотника есть несколько вариантов его отправки на фронт.
"Первое: вы можете отдать его бесплатно. Проще говоря – задонатить. Технически вы также можете попросить своих друзей и знакомых, чтобы они компенсировали часть расходов. Проблема этого варианта, что у вас не будет оборотных средств. То есть, чтобы сделать каждую новую партию дронов, нужно снова собирать донаты или снова тратить свои деньги", — заявил он.
Павел Верновский предложил и второй вариант — реализовать дрон либо волонтерским фондам, либо государству.
"В обоих случаях, вам нужно этот дрон опробовать на полигоне и показать, что он умеет летать. Кроме того, ни один большой вооонтерский фонд или государственный орган не будет возиться, чтобы купить один ваш дрон. Поэтому для того чтобы кому-то продавать эти дроны, нужно выходить на определенные объемы. Условно говоря: не менее 100 в мес. Чтобы произвести 100 фпв в мес, то вам нужно 1,5 млн грн на закупку комплектующих. Много ли в Украине людей, которые могут из ящика достать такие деньги? Есть сомнения", — сказал он.
Поэтому, по его мнению, курс не учитывает большого количества простых производственных проблем, которые могут возникнуть перед кем угодно, кто хочет паять дроны.
Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны дома
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился ко всем гражданам Украины и призвал их пройти бесплатный курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях.
По словам Федорова, в процессе обучения все учасники получат доступ к лекциям через платформу Zoom, где будут присутствовать специально обученные лекторы. Также будет предоставлен список компонентов, необходимых для сборки, и рекомендации по инструментам и материалам, которые нужно приобрести.