Удар ВС РФ по Харькову: в городе произошел пожар, эвакуировали 30 человек, — ГСЧС (фото)

В ГСЧС сообщили, что на месте работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава. Было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях.

В результате обстрела Харькова 16 января в центральной части города произошел пожар. Одна из ракет попала в трехэтажное здание бездействующего медучреждения, частично разрушив его. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий.

Удар по Харькову Фото: ГСЧС

"Работниками ГСЧС спасена 1 женщина и эвакуировано 30 человек. По предварительной информации, всего пострадало 17 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС", — сказано в сообщении.

Также опубликовано фото с места происшествия.

Удар по Харькову Фото: ГСЧС

Удар по Харькову Фото: ГСЧС

Кроме того, как рассказал "Суспільному" спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, больница, в которой был пожар после попадания, — это частная клиника, которая в момент ракетного удара не работала. Повреждены фасады двух- и трехэтажных домов, а также здание коммунального заведения

Удар по Харькову Фото: Суспільне.Харків

Удар по Харькову Фото: "Суспільне.Харків"

Напомним, в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что атаку осуществили двумя ракетами. В результате ударов есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

Как рассказал Игорь Терехов, ударили российские захватчики по центру города, где нет никакой военной инфраструктуры.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 17 человек. Повреждены минимум десять жилых домов. В тяжелом состоянии находятся 2 женщины. Также 12 человек госпитализированы, их состояние оценивается легкой и средней тяжести.