РФ ударила дронами по Одессе: БПЛА повредили жилой дом, есть пострадавшие

В Одесской ОВА сообщили, что все видимые цели были сбиты украинскими силами ПВО. Однако обломки попали в объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 17 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки был поврежден жилой дом в Одессе, о чем написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Он отметил, что пострадал мужчина в возрасте 62 лет. Он получил осколочное ранение. Позже Кипер написал, что количество пострадавших увеличилось до трех человек.

"Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь. Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц", — написал он.

Как рассказал "Суспільному" заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов, все видимые цели были сбиты, но есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры обломков дронов.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ сообщили о группе дронов, которая летела в сторону Одессы еще в 01:21 ночи. Они двигались в акватории Черного моря.

Напомним, в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что атаку осуществили двумя ракетами. В результате ударов есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.