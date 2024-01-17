ВС РФ продвинулись на Луганщине: ISW оценил ситуацию на фронте (карта)

Позиционные бои продолжались вблизи Синьковки, Петропавловки, Макеевки, Площанки, Тернов, Торского, Ямполовки, Серебрянского лесничества, Дибровы, Белогоровки и Григорьевки. Также враг возобновил активное наступление с использованием бронетехники возле Серебрянского леса, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Кременной Луганской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 января.

"Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная 16 января", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 15 января оккупанты продвинулись на север от Дибровы. Российские и украинские источники рассказали, что позиционные бои продолжались вблизи Синьковки, Петропавловки, Макеевки, Площанки, Тернов, Торского, Ямполовки, Серебрянского лесничества, Дибровы, Белогоровки и Григорьевки.

Российские военные со ссылкой на якобы неизвестные украинские источники заявили, что оккупанты продвинулись в районе Макеевки до 2,2 километра в ширину и до 1,7 километра в глубину, однако ISW не наблюдал визуальных доказательств этому. Российский источник утверждал, что ВС РФ возобновили "активные наступательные действия" с использованием бронетехники в районе Серебрянского леса.

16 января глава Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что противник выпустил большое количество управляемых бомб по позициям ВСУ в районе Серебрянского леса. Также враг вел наступательные операции по всей линии фронта в Луганской области, чтобы попытаться захватить регион.

Луганская область

Напомним, 11 января доброволец 24 ОШБр "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что российские военные атаковали собственные позиции возле Кременной Луганской области. В частности, в атаку пошли новоприбывшие бойцы.

16 января глава Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил, что РФ изменила направление штурмов в регионе, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. Враг пытался вытеснить ВСУ из лесного массива.