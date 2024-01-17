"Удар для государственности": в ISW оценили возможность мирных переговоров Украины и РФ

По оценкам аналитиков, российские войска вернули себе инициативу на большей части фронта, кроме района боевых действий в Херсонской области. Кремлю, вероятно, не хватает последовательного основания, чтобы объяснить своему народу текущие наступательные операции.

Президент РФ Владимир Путин продолжает демонстрировать, что Кремль не заинтересован в переговорах с Киевом, и что цель войны в остается неизменной: полная капитуляция Украины и Запада. 16 января на встрече с российскими муниципальными главами Путин заявил, что "украинскую государственность ждет невосполнимый удар", если текущее положение на фронте сохранится. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 16 января.

Путин подтвердил версию Кремля о том, что именно Украина, а не РФ, несет ответственность за отсутствие переговоров.

"Формула мира" Зеленского – это запретительные требования для переговоров", — сказал он.

Путин также заявил, что любой переговорный процесс — это попытка побудить Россию отказаться от завоеваний за последние полтора года, и что это невозможно.

"Что касается переговорного процесса – это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года", — сказал он.

Кремлю, судя по всему, не хватает последовательного основания, чтобы объяснить текущие наступательные операции российской общественности. Хотя временами в рамках предвыборной кампании Путин, похоже, использует свою роль как главнокомандующего ВС РФ.

Он заявил, что теперь, после неудавшегося контрнаступления ВСУ, инициатива на поле боя полностью на стороне РФ. Это заметное изменение в риторике после заявления 14 декабря 2023 года о том, что почти все российские войска активно действуют и предыдущей характеристики министра обороны РФ Сергея Шойгу, назвавшего российские наступательные операции в Украине "активной обороной".

По оценкам ISW, российские войска вернули себе инициативу на большей части фронта, кроме района боевых действий в Херсонской области.

Напомним, что накануне, 16 декабря, Путин заявил, что Россия "защитит" свои интересы.

Также в отчете ISW от 16 января сообщалось, что ВС РФ продвинулись в районе Бахмута: в ISW назвали потерянные территории Украина.