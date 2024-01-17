Приоритет — не проиграть в Украине: в Литве рассказали, откроет ли РФ второй фронт в Европе

По данным литовского оборонного ведомства, у противника пока что нет возможности распределить силы так, чтобы их было достаточно и в Украине, и на западных границах, но угроза сохраняется. Таким образом Минобороны Литвы отреагировало на материал Bild о возможном нападении Кремля на НАТО.

У России нет сил на то, чтобы открыть дополнительный фронт в Европе, пока война в Украине продолжается. В такой способ в Минобороны Литвы отреагировали на материал Bild с секретными документами Бундесвера. Об этом сообщает Delfi.

По данным литовского оборонного ведомства, сейчас оккупанты ставят перед собой один приоритет — не проиграть в Украине, поэтому тяжело предполагать, что Кремль разделит приоритеты и начнет накапливать силы на других направлениях. Соответственно, пока война будет продолжаться, вероятность второго фронта минимальная.

В то же время, в Минобороны Литвы отметили, что Россия хочет устроить долгосрочное увеличение сил в западном направлении.

"Для этого разработаны планы по расширению инфраструктуры и военных частей, проводят инфраструктурные изменения, делят сферы командования", – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в Вильнюсе добавили, что оценка угрозы, которую предоставили в ведомстве, существенных изменений не потерпела. Кремль сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет силы у линии фронта в Украине.

"Приоритет России на данный момент — не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", — подытожили в Минобороны Литвы.

Статья Bild о войне РФ с НАТО: детали

Это была реакция на материал издания Bild, в котором были опубликованы секретные документы Бундесвера. Согласно описанному сценарию Москва может объявить о мобилизации уже в феврале, чтобы до июня попытаться выиграть ВСУ на поле боя. Если это произойдет, тогда уже в июле 2024 года начнется подготовка к провокациям на Западе. Противник может воспользоваться моментом ближе к декабрю, когда США после выборов фактически останутся временно без лидера.

Уже в первые месяцы 2025 года войска РФ могут зайти на территорию Беларуси и стран Балтии, что потребует немедленного вмешательства НАТО.

Напомним, 15 января спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на статью Bild о войне Кремля против НАТО. По ее словам, аналитическая часть "секретного сценария" Бундесвера больше похожа на гороскоп и была якобы предоставлена немецкими коллегами под руководством Анналены Бербок.