Андрей Малосолов имел конфликт с оккупантами из-за гуманитарки, которую последние хотели присвоить. Конфликт закончился дракой и загадочной смертью представителя ультрас.

В оккупированном Мариуполе произошел конфликт между "кадыровцами" и одним из лидеров фанатов московоского ЦСК Андрея Малосолова. После этого фанат умер в Москве. Об этой истории, которая произошла еще в прошлом году, рассказал ультрас ФК "Шахтер" Виталий Овчаренко.

"Знаете как "умер" один из лидеров российского футбольного фанатизма и один из лидеров фанатов московского ЦСКА Андрей Малосолов? В Мариуполе во время раздачи гуманитарки у него возник конфликт с "кадыровцами", те хотели какую-то часть куда-то взять. Один из кадыровцев ударил Малосолова и тот упал и ударился головой", — говорится в сообщении.

Овчаренко говорит, что после этого Малосолов вернулся в Москву, а через несколько дней внезапно умер. Это произошло 2 мая 2023 года.

"Какое-то странное совпадение. Ну что, жду теперь, когда фанатский батальон российских фанатов, воюющих против украинцев — "Эспаньола", с трибунами ЦСКА и "Спартак", будут заражать "ахмат — сила", — пишет Овчаренко.

Российские СМИ тем временем сообщили, что новость о смерти Андрея Малосолова шокировала поклонников российского футбола, поскольку о проблемах со здоровьем журналиста и болельщика информация в публичном поле не появлялась.

Сообщается, что Малосолов неожиданно потерял сознание, а очевидцы оперативно вызвали скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали его смерть. По словам журналиста Василия Конова, причиной случившегося стал оторвавшийся тромб. Малосолову было 50 лет, у него остались жена и двое детей.

Напомним, что 7 декабря 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что его воины обнаружили украинскую ДРГ и успешно лишили ее мобильной связи. "Кадыровцы" умышленно попали в телефонную вышку и не дали врагу возможности вызвать подкрепление.

Ранее сообщалось, что партизаны устроили перестрелку с кадыровцами под Мелитополем и взорвали их автомобиль.