Бесплатные лекарства, проезд и жилье: юрист рассказал о льготах для лиц со статусом УБД

Статус участника боевых действий подтверждает, что военнослужащий выполнял боевые задачи на фронте, рассказал юрист Михаил Лобунько.

Некоторые украинские военные могут получить статус и удостоверение участника боевых действий. Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал в комментарии "РБК-Украина", какие льготы могут получить бойцы.

Он отметил, что статус участника боевых действий подтверждает, что военный выполнял боевые задачи на фронте. Лица со статусом УБД имеют ряд льгот от государства, а именно:

бесплатное получение лекарств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное прохождение лечения в санаториях или получать компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

получение 75% скидки оплаты за пользование жильем — 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющего право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью;

получение 75% скидки на оплату коммунальных услуг — газ, электроэнергия и прочее;

бесплатный проезд во всех видах городского, межобластного транспорта;

раз в два года можно бесплатно получить билет на железной дороге, авиа или автобусы в обе стороны, а раз в год — со скидкой в 50%;

бесплатные медицинские обследования у врачей;

обслуживание без очереди в больницах, аптеках и коммунальных учреждениях.

По словам юриста, участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или на военной службе, обеспечиваются жилой площадью. В частности, за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями или организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.

Полный список льгот, предусмотренных для лиц со статусом УБД прописаны в статье 12 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, 8 ноября 2023 года нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта по упрощению получения статуса УБД.

Ранее сообщалось, что для лиц со статусом УБД предусмотрен ряд социальных льгот, в том числе и медицинских. Сейчас этот вопрос регулируют ряд нормативно-правовых актов.