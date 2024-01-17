Следил за боевыми самолетами Воздушных сил: СБУ разоблачила агента РФ (фото)

По информации следствия, российская спецслужба вышла на мужчину из-за его антиукраинских сообщений в соцсетях. За передачу информации о перемещении или размещении ВСУ его могут посадить на 8 лет.

В Кировоградской области задержали мужчину, который работал на российскую спецслужбу и следил за боевыми самолетами украинских военных. Об этом сообщают в пресс-службе ВСУ.

Отмечается, что подозреваемый пытался обнаружить военные аэродромы и шпионил за тем, в какие направления и как часто летают бомбардировщики и истребители.

Далее всю информацию информатор посылал в созданные российскими спецслужбами специальные Telegram-каналы. Чтобы не быть разоблаченным, мужчина использовал специальные сервисы для анонимизации и менял имена в мессенджере.

Фото: СБУ

Как выяснило следствие, мужчина является жителем Кропивницкого, его задержали по месту жительства. Российская спецслужба вышла на мужчину более трех месяцев назад из-за его антиукраинской позиции в соцсетях.

Информацию для врага подозреваемый собирал самостоятельно. Для этого он ездил по области и шпионил за военными объектами. Кроме того, российский агент пытался выпытать нужную ему информацию у своих знакомых.

В квартире агента РФ обнаружили доказательства его работы на российские спецслужбы. Мужчине сообщили подозрение в распространении информации о перемещении или размещении ВСУ. Сейчас его отправили под стражу без права внесения залога. За такую работу на врага мужчину могут посадить на 8 лет.

Напомним, в Запорожье охранник детского сада наводил российские ракеты на дома. По информации следствия, по наводке подозреваемого ВС РФ недавно обстреляли дома в поселке Степногорск Запорожской области. В результате обстрела погиб один человек.

Также 15 января в СБУ сообщали, что задержали в Ровенской области "вагнеровца", который должен был корректировать российские удары по энергетической инфраструктуре.