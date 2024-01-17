"Война будет и через 50 лет": у Путина пригрозили украинцам жизнью в большом государстве

По словам Дмитрия Медведева, стоит выбрать жизнь в большом, хотя и сейчас ненавистном государстве, поскольку в противном случае жителей Украины ждет "смерть и смерть их близких".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины в любой форме опасно для самих украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине", — уточнил российский чиновник.

По его утверждениям, самостоятельное государство, которое существует на якобы "исторических российских территориях", впредь будет постоянным поводом для возобновления боестолкновений.

"Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране", — заявил он.

Медведев считает, что какие бы договоренности о гарантиях безопасности Киев ни заключил с Западом, вероятность новых конфликтов сохранится со стопроцентной вероятностью.

"Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО", — заявил Медведев, добавив, что военные действия в Украине могут повториться и через десять, и через пятьдесят лет.

Скриншот поста Дмитрия Медведева Скриншот поста Дмитрия Медведева

Российский чиновник назвал украинцев практичными людьми, которые, "выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью", выберут жизнь.

По его словам, "жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят", лучше смерти — "их смерти и смерти их близких". Чем быстрее жители Украины этой поймут, тем лучше.

Напомним, что Дмитрий Медведев недавно вновь угрожал ядерным оружием в ответ на удары ракетами по РФ.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают Киев и Одессу временно оккупированными городами.