Меньше "Искандеров" больше РСЗО: ВС РФ меняют тактику ракетных ударов, — эксперт

Испытывая определенный дефицит в тактических баллистических ракетах, оккупанты чаще применяют реактивные системы, которые могут поражать ключевые объекты в пределах 120 км от линии фронта.

В последние месяцы россияне, по некоторым данным, увеличили частоту обстрелов украинских объектов из ракетных установок "Торнадо-С". В то же время количество пусков баллистических ракет малой дальности "Искандер" сократилось. О том, с чем связано изменение в тактике нанесения российскими силами ракетных ударов выясняли обозреватели Defence 24.

В материале отмечено, что с учетом разной дальности тактического комплекса "Искандер" и реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" тактика обстрелов меняется, так как реактивные системы не способны поражать объекты глубоко в тылу. Тем не менее они могут уничтожать цели в пределах 120 км от линии фронта.

"Это означает экономию ценных боевых средств в виде тактических баллистических ракет. Очевидно, что россияне усваивают уроки экономической войны, усложняя украинцам защиту ключевых объектов", — говорится в публикации.

Между тем "Искандеры" используются для повторных атак. После попадания первой ракеты следует с определенным интервалом еще один удар с целью нанести больший ущерб. Однако, вероятно, российские войска испытывают дефицит дальнобойных ракет, поэтому экономия "Искандеров" — это реакция на сокращение запасов боевых средств для этой системы вооружения.

Также было отмечено, что при перехвате украинскими средствами ПВО одного "Искандера" для перехвата используется один поражающий элемент, а при полном залпе с "Торнадо-С" — до 12, хотя россияне обычно используют залп из трех-четырех ракет.

Напомним, о более активном применении систем "Торнадо-С" на фронте говорили и российские источники. В "Ростехе" еще в конце ноября прошлого года заявили, что реактивные снаряды стали высокоточными, а потому их можно использовать там, где "Искандер" был бы нецелесообразным.