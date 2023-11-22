Вместо "Искандеров" РСЗО "Торнадо-С": в РФ меняют тактику обстрелов

Реактивные снаряды стали высокоточными, а потому их можно использовать там, где "Искандер" был бы нецелесообразным, утверждают в "Ростехе".

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Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" оккупанты начали применять вместо оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев заявил, что "Торнадо-С" имеет увеличенную с 90 до 120 км дальность. РСЗО может поражать как площади, так и отдельные цели. Сейчас оккупанты работают над тем, чтобы и дальше улучшать "Торнадо-С".

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"Такие снаряды (Торнадо-С) могут использоваться для поражения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным. Точность попадания "Торнадо-С" очень высокая, а мощности боевой части достаточно, чтобы поразить почти любой, даже очень сильно защищенный объект", — утверждает Оздоев.

Заявляется, что увеличение радиуса действия до 120 км приблизило реактивную установку залпового огня к тактическим ракетным комплексам. В основе "Торнадо-С" лежит советский РСЗО "Смерч". В РФ улучшили сами боеприпасы и их наведение на цель. Одна установка имеет 12 пусковых 300-мм снарядов. Наведение на цель происходит с помощью навигации ГЛОНАСС.

Также Оздоев заявил, что на базе "Торнадо-С" могут создать роботизированную версию машины на основе опыта войны против Украины.

Напомним, 28 сентября в РФ показали перспективную РСЗО "Сарма", которая будет стрелять зарядами из "Торнадо-С".

7 августа украинские военные показали разобранный российский корректируемый снаряд "Торнадо-С",