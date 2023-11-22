Замість "Іскандерів" РСЗВ "Торнадо-С": у РФ міняють тактику обстрілів

Реактивні снаряди стали високоточними, а відтак їх можна використовувати там, де "Іскандер" був би недоцільним, стверджують у "Ростех".

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Реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" окупанти почали застосовувати замість оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.

Індустріальний директор комплексу звичайних озброєнь, боєприпасів та спецхімії "Ростеха" Бекхан Оздоєв заявив, що "Торнадо-С" має збільшену з 90 до 120 км дальність. РСЗВ може уражати як площі, так і окремі цілі. Наразі окупанти працюють над тим, щоб і далі покращувати "Торнадо-С".

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"Такі снаряди (Торнадо-С) можуть використовуватись для ураження обʼєктів там, де застосування "Іскандерів" є надлишковим. Точність влучання "Торнадо-С" дуже висока, а потужності бойової частини достатньо, щоб уразити майже будь-який, навіть дуже сильно захищений обʼєкт", — стверджує Оздоєв.

Заявляється, що збільшення радіуса дії до 120 км наблизило реактивну установку залпового вогню до тактичних ракетних комплексів. В основі "Торнадо-С" лежить радянський РСЗВ "Смерч". У РФ покращили самі боєприпаси та їхнє наведення на ціль. Одна установка має 12 пускових для 300-мм снарядів. Наведення на ціль відбувається за допомогою навігації ГЛОНАСС.

Також Оздоєв заявив, що на базі "Торнадо-С" можуть створити роботизовану версію машини на основі досвіду війни проти України.

Нагадаємо, 28 вересня у РФ показали перспективну РСЗВ "Сарма", яка буде стріляти зарядами з "Торнадо-С".

7 серпня українські військові показали розібраний російський корегований снаряд "Торнадо-С",