Українські військові розібрали російський корегований снаряд "Торнадо-С" (відео)

Бійці ЗСУ стверджують, що мікросхеми в реактивному снаряді виготовлялись у Китаї, а сам боєприпас виготовлено 1 лютого 2023 року, що видно по маркуванню пломби.

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Військові Збройних сил розібрали захоплений російський реактивний керований боєприпас для РСЗВ "Торнадо-С". Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі.

У РФ для РСЗВ "Смерч" існує два кореговані боєприпаси 9М544 та 9М549. Обидві ракети мають різну бойову частину, але візуально майже ідентичні. Тому в опублікованому відеоролику незрозуміло, яку з них показують військові. Проте блок наведення точно належить до сімейства "Торнадо-С".

По маркуванню пломб стало зрозуміло, що ракета була виготовлена першого лютого цього року. Також автор відео стверджує, що електроніка реактивного снаряда виготовлена в КНР.

Також у ролику показали блоки електроніки з боєприпасу. У виданні звертають увагу, що ще у вересні 2022 року експерти з Conflict Armament Research проаналізувала уламки від керованих ракет "Торнадо-С". Вони змогли ідентифікувати деякі компоненти й встановили, що вони могли бути придбані на AliExpress. Деталі були "невійськового" класу. Наразі невідомо, як на характеристики впливають компоненти з побутової техніки на характеристики ракети.

Було встановлено такі компоненти:

2 мікросхеми у корпусі TSOP66, у РФ вони не виробляються в подібних корпусах;

танталові SMD конденсатори, які доступні на цивільному ринку;

роз’єм DB15 та SMA — не виготовляються Росією;

3 мікросхеми у корпусі LQFP64 (мікросхеми з низьким профілем).

Деталі з ракети "Торнадо-С"

Нагадаємо, 3 липня ЗМІ писали, що у РФ виставили на аукціон єдиного виробника РСЗВ "Смерч" та "Град".

23 березня аналітики розповіли, чим небезпечні системи "Торнадо-С", й чи може їх збивати ППО.