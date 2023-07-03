У РФ розпродають майно єдиного виробника РСЗВ "Смерч" і "Град", — росЗМІ

Повідомляють, що з молотка піде майно і землі збанкрутілого підприємства "Мотовилихинські заводи", яке випускає транспортно-заряджальні машини зі складу РСЗВ "Торнадо-Г" і "Торнадо-С".

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У РФ вирішили розпродати майно єдиного підприємства, яке виробляє РСЗВ "Град" і "Смерч" та їхні модифікації. Конкурсний керівник "Мотовилихинських заводів" Андрій Берсенев оголосив про початок прийому заявок на торги з продажу майна підприємства. Про це повідомляє Nakanune.ru

"Торги намічені на 1 серпня. Початкова ціна лота — 9,481 мільярда рублів", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що з молотка піде майно і землі збанкрутілого підприємства.

Процес банкрутства запустили з 2018 року. Минулого року частину земель, що перебували у власності, було продано за 59,5 млн рублів (близько 100 тис. доларів).

Що відомо про "Мотовилихинські заводи"?

Підприємство розташоване в Пермському краї і вважається одним із найстаріших російських виробників зброї. Роком його заснування вважається 1736-й. На сьогодні це єдиний у РФ виробник бойових і транспортно-заряджальних машин зі складу РСЗВ "Град", "Смерч" та їхніх модифікацій, таких як "Торнадо-Г", "Торнадо-С". Ба більше, це один із найбільших виробників артилерії у РФ.

Нагадаємо, що в РФ виник дефіцит бензину через обман з боку російських НПЗ, який розкрився. Запаси виявилися тільки на папері.

Також повідомлялося, що в районі Бахмута становище стрімко змінюється, оскільки ворог намагається йти в наступ. Таку заяву зробила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.