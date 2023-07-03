В РФ распродают имущество единственного производителя РСЗО ​"Смерч" и "Град", — росСМИ

Сообщается, что с молотка уйдет имущество и земли обанкротившегося предприятия "Мотовилихинские заводы", которое выпускает транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

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В РФ решили распродать имущество единственного предприятия, которое производит РСЗО "Град" и "Смерч", и их модификации. Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев объявил о начале приема заявок на торги по продаже имущества предприятия. Об этом сообщает Nakanune.ru

"Торги намечены на 1 августа. Начальная цена лота – 9,481 миллиардов рублей", — говорится в публикации.

Сообщается, что с молотка уйдет имущество и земли обанкротившегося предприятия.

Процесс банкротства запустили с 2018 года. В прошлом году часть земель, находившихся в собственности, была продали за 59,5 млн. рублей (порядка 100 тыс. долларов).

Что известно о "Мотовилихинских заводах"?

Предприятие находится в Пермском крае и считается одним из старейших российских производителей оружия. Годом его основания считается 1736-й. На сегодня это единственный в РФ производитель боевых и транспортно-заряжающих машин из состава РСЗО "Град", "Смерч" и их модификаций, таких как "Торнадо-Г", "Торнадо-С". Более того, это один из крупнейших производителей артиллерии в РФ.

Напомним, что в РФ возник дефицит бензина из-за вскрывшегося обмана со стороны российских НПЗ. Запасы оказались только на бумаге.

Также сообщалось, что в районе Бахмута положение стремительно меняется, так как враг пытается идти в наступление. Такое заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.