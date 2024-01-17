"Урок для Китая": российские "Кинжалы" разочаровывают местных аналитиков, – СМИ

По словам аналитика Инь Цзе, российская ракета "Кинжал" была создана в рамках "краткосрочного, поспешного проекта" и является уязвимой перед такими системами ПВО, как Patriot.

Наблюдатели в Китае, изучающие применение Российской Федераций гиперзвуковых ракет, сигнализируют, что не могут многому научиться у Москвы. Об этом пишет Business Insider 17 января.

Сообщается, что китайские журналы, посвященные военной тематике, в последний год не редко упоминают о "Кинжалах", оценивая их характеристики на фоне американских систем Patriot и войны в целом.

Как отмечают журналисты, в Пекине рассчитывают, что китайская гиперзвуковая ракета "Дунфэн" станет революционной и сможет сбивать американские авианосцы. В то же время некоторые китайские аналитики считают, что упомянутая российская ракета "вряд ли окажет значительное влияние" на поле боя.

"Появляется все больше доказательств того, что слова США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности", — отметил китайский оборонный аналитик Инь Цзе в военном журнале Ordnance Industry Science and Technology.

Инь охарактеризовал "Кинжал" как эволюцию российской ракеты наземного базирования "Искандер", которая была быстро завершена в рамках "краткосрочного, поспешного проекта, который был вынужден быть запущен".

"Эта ракета, разработанная на основе технической базы 1980-х годов, может не обладать какими-то удивительными боевыми характеристиками", — считает аналитик.

По словам Иня, маневренность "Кинжала" не может сравниться с маневренностью настоящей гиперзвуковой ракеты. Кроме того, баллистическая траектория "Кинжала" делает его уязвимым перед системами ПВО, такими как Patriot.

Инь также упомянул о том, что у РФ нет достаточного количества "Кинжалов". Санкции ограничили возможности россиян по быстрому производству этих ракет, что ограничивает возможности их применения.

"Я думаю, что урок для Китая заключается в том, что им нужны огромные запасы оружия", — сказал журналистам директор по взаимодействию с Азией в вашингтонском аналитическом центре Defense Priorities Лайл Голдштейн.

Голдштейн также отметил, что отслеживает десятки китайских статей, анализирующих "Кинжал". По его словам, Китай "чрезвычайно внимательно" наблюдает за войной в Украине.

Напомним, 13 января представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ выпустили по Украине шесть "Кинжалов", половина из которых не достигли своей цели. По его данным, всего силами ПВО было сбито восемь крылатых ракет.

Кроме того, 13 января в России, недалеко от населенного пункта в Александро-Невском районе Рязанской области, обнаружили предмет, похожий на обломок ракеты. По информации российских СМИ, речь идет о защитном аэродинамическом колпаке соплового блока аэробаллистической ракеты "Кинжал".