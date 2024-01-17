"Решающее значение": в британской разведке назвали последствия для РФ после потери А-50

По словам аналитиков, после крушения самолета в Азовском море противник будет вынужден пересмотреть ограничение районов применения своей авиации.

Украинские военные продолжают эффективно наносить урон противнику и накануне российские оккупанты понесли большие потери в сфере авиации. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании поделились некоторыми подробностями.

По данным аналитиков, 14 января российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 взорвался и упал в западной части Азовского моря. Также был поврежден самолет Ил-22М, который, вероятнее всего, не удалось полностью поразить и он приземлился на ближайшем российском аэродроме.

На следующий день после события достоверность операции подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Аналитики из британской разведки считают, что для противника это будет иметь большие последствия.

"Возможное успешное наведение на цель A-50 со стороны Украины имеет большое значение. Вполне вероятно, что теперь Россия будет вынуждена пересмотреть ограничение районов эксплуатации своих самолетов. А-50 имеет решающее значение для картины воздушного наблюдения России над пространством боевых действий", — говорится в сообщении.

К слову, отдельно британские аналитики добавили, что у ВС РФ в наличии еще 8 самолетов А-50, которые в теории могут покрыть непосредственные последствия после крушения в Азовском море.

В то же время, повышенная нагрузка на оставшуюся авиацию в сочетании с потерей экипажа может ограничить долгосрочные возможные миссии на неопределенное время.

В британской разведке рассказали, какое влияние будет иметь для РФ потеря аваиции Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 17 января сообщалось, что РФ частично сворачивает операции над Азовским морем после уничтожение А-50, о чем заявили аналитики из ISW. По их данным, эти потери РФ не повлияют на интенсивность обстрелов ракетами и беспилотниками, поскольку цели для них устанавливаются по заданным маршрутам с наземных позиций.