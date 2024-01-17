"Голубая мечта" Путина: в ГУР высказались об участии армии Беларуси в войне против Украины

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль давил на Минск, чтобы войска ВС РБ напрямую помогали оккупантам в наземных операциях, однако за 2 года ничего не получилось.

Силы обороны Украины держат под постоянным контролем направление Беларуси, однако Сухопутные войска РБ за время российского вторжения не привлекались в войну. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов во время брифинга на тему "Ситуация на временно оккупированных территориях в 2023 году и вызовы 2024 года" 17 января.

По его словам, вовлеченность белорусской армии в наземные операции на территории Украины остается "голубой мечтой" российского президента Владимира Путина. При этом за 2 года ему так и не удалось уговорить Александра Лукашенко пойти на это.

"Несмотря на прямые и косвенные уговоры и давление, Путин этого не достиг. И сейчас ситуация не изменилась. Да, разного рода учения, разного рода взаимодействие, в конце концов речь идет о так называемом союзном государстве, о максимальном уровне интеграции сектора безопасности, оборонного сектора, он остается и будет оставаться, и эти учения известны, они в значительной степени имеют пропагандистский характер", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что взаимодействия между Минском и Москвой все же есть, в том числе в секторе безопасности. Фиксировалась передача вооружения, техники, боекомплектов и так далее, однако в наземных операциях ВС РБ не участвовали. Но, все может в любой момент измениться.

"Это не повод расслабляться, мы, конечно, отслеживаем ситуацию на границе и что касается в целом белорусского направления, но пока ситуация без изменений", — говорит Андрей Юсов.

Также в сети регулярно появляются сообщения о том, что с территории Беларуси снова планируется наступление, однако в разведке призвали украинцев доверять лишь официальным источникам.

Напомним, 11 января сообщалось, что ВСУ усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью для сдерживания наступления противника. По словам Сергея Наева, позиции в Черниговской области не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах. Их возводят по типичной схеме, но особенность местности может внести определенные корректировки.