Система РЭБ "Покрова" в Украине: в Генштабе рассказали, как она помогает против ракет

Средства РЭБ могут воздействовать на все, что имеет в своем составе радиоэлектронное оборудование, использующее электромагнитный спектр для работы.

Первоочередной приоритетной задачей для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является прикрытие военнослужащих, которые ведут непосредственные боевые действия. Об этом сказал начальник Управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков в эфире телемарафона.

Рассказывая о работе системы РЭБ "Покрова" он отметил, что она является передовой в мире, и она способна осуществлять влияние на наведение крылатых ракет и частично на "Шахеды".

Комментарий Старикова см. от 6:24:59 мин. эфира

По словам Старикова, эта система работает в Украине.

Также он рассказал о так называемых "окопных РЭБах", которые приобщают к созданию зоны радиопомех вокруг определенного объекта украинских войск, чтобы противодействовать вражеским FPV-дронам.

"Один военнослужащий имеет небольшое устройство, которое осуществляет создание зоны радиопомех в небольшом радиусе действия. Для того, чтобы невозможно было осуществить поражение, опять же, FPV-дронами", — пояснил Стариков.

Сколько РЭБ нужно Украине

Андрей Стариков отметил, что средств радиоэлектронной борьбы нужно "много" и даже "очень".

Если нам нужно прикрыть каждую единицу техники, прикнуть каждое подразделение. Или если средства индивидуальной защиты для бойцов, которые выполняют отдельные задачи, — это очень много", — добавил он.

Полковник также сказал, в чем заключается первоочередная приоритетная задача РЭБ, а именно — в прикрытии военнослужащих во время боев.

Если сравнивать потенциал и уровень с врагом, Стариков отметил, что от Советского Союза на территории России осталось много технологий, производственные мощности, научный потенциал и специалисты.

"У них и с 2008 года работает программа развития РЭБ. С 8-го по 14-й год они вложили несколько миллиардов долларов в развитие именно направления РЭБ. И получили целую линейку новых средств. (...) Сейчас, когда возникает вопрос быстрой поставки в Украину средств РЭБ наземного базирования, — здесь есть определенные проблемы. Потому что в мире их мало", — рассказал он.

Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые местные общины могут самостоятельно приобрести, чтобы защититься от ударов РФ. Имеющиеся украинские комплексы способны эффективно отвести российские ракеты и дроны-камикадзе, которыми россияне бьют по населенным пунктам.