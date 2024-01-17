Полная аннигиляция: украинский M2 Bradley расстрелял российскую БМП-2 (видео)

Российская боевая машина пехоты была расстреляна почти в упор. Эпизод произошел в районе Авдеевки.

БМП M2 Bradley американского производства считается одной из лучших в своем классе. Министерство обороны Украины опубликовало кадры уничтожения российской БМП-2.

Во время боевых действий в Донецкой области в районе Степного украинская БМП Bradley M2A2 уничтожила российскую БМП-2, которая была обездвижена. 25-мм пушка боевой машины пехоты Bradley расстреляла БМП-2 ВС РФ почти вплотную. От многочисленных ударов БМП-2 загорелась.

Отмечается, что кадры боевой работы Bradley были сняты бойцами 109-й бригады территориальной обороны.

Стоит отметить, Bradley M2A2 имеет 25-мм пушку М242, которая способна пробивать БМП-2 в любую проекцию. В арсенале машины есть бронебойно-фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы. Скорострельность пушки составляет 200-500 выстрелов в минуту.

Напомним, 13 января в ВСУ показали, как две украинские Bradley обезвреживают российский танк Т-90М "Прорыв".

29 декабря аналитики писали, что ВС РФ получили Т-90 и Т-72 новых модификаций со средством от дронов.