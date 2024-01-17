Платят, как за войну в Украине: Москва формирует отряды наемников для отправки в Африку, — ГУР

В разведке отмечают, что россиян привлекают не только деньгами, но и возможностью избежать участия в войне на украинской территории, что предполагает высокие риски смерти.

Российская Федерация формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки на территорию стран Африки. Об этом в среду, 17 января, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, такой "рекрутинг" Кремль проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

В пресс-службе добавляют, что контракты предлагают подписывать военным запаса оккупационной армии России, а именно:

специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства;

военным морякам;

другим специалистам военно-технической сферы.

В Главном управлении разведки подчеркивают, что соответствующие соглашения рассчитаны на несколько лет и обеспечивают ежемесячную оплату, аналогичную финансированию российских оккупантов, которые ведут войну против Украины.

"Наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти", — говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что основная цель отправки соответствующего контингента — расширение влияния Российской Федерации в Африке.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что подразделение "Африканский корпус", которое находится под контролем Минобороны России, объявило набор бывших наемников ЧВК "Вагнер" для отправки в Африку. В первую очередь интерес проявляют к людям, которые воевали в Украине.