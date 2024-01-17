Гвардейцы "Спартана" остановили прорыв БМД-4М и пехоты в районе Вербового, — журналист (фото)

Стремительного прорыва россиянам сделать не удалось, поскольку БМП была остановлена, а живая сила ликвидирована операторами дронов.

Украинские защитники остановили российскую БМД-4М вблизи села Вербовое Запорожской области. Подробности сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram.

Он рассказал, что техника помогала вражеской пехоте штурмовать позиции гвардейцев 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Стремительного прорыва оккупантам сделать не удалось. БМП была остановлена, живая сила противника ликвидирована операторами дронов бригады.

"Наши воины плотным огнем заставили их отступить", — сообщил он.

Фото: скрин видео

В отчете Генерального штаба ВСУ от 17 января говорится о том, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового.

Фото: скрин видео

Уничтожение БМД РФ на фронте

На Запорожском направлении БМД-4М с пехотой воздушно-десантных войск попала, как сообщил Юрий Бутусов, попала под обстрел и, кроме этого, подорвалась на мине. Происшествие произошло на участке Новопрокоповка — Вербово на Запорожском направлении.

В сентябре дроны ВСУ лишили россиян новейшей БМД-4М. Техника двигалась по грунтовой дороге, когда в нее врезался украинский дрон. БМД взорвалась изнутри и ее передний сектор башни охватил огонь. Беспилотник, который вылетел на разведку, снял уже изуродованную взрывом машину: технику буквально разорвало на куски.

В июле бойцы 88-го отдельного батальона морской пехоты поразили боевую машину десанта модели 4М в Донецкой области. Аэроразведчики ВСУ с воздуха благодаря дрону обнаружили на дороге несколько единиц российской техники разной степени целостности. Среди них оказалась также и БМД-3М с боекомплектом на борту.

Напомним, 17 января ВСУ под Авдеевкой уничтожили редкий раритет советского оборонпрома — БТР-50. Оккупанты оставили подбитую технику. Сейчас в России может быть до 1000 единиц таких бронетранспортеров.