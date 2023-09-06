Разорвало на куски: дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М (видео)

В бронированной технике оказался дополнительный боекомплект, что привело к мощному взрыву.

Related video

На Мелитопольском направлении, где Вооруженные силы Украины продолжают тяжелую контрнаступательную операцию, воины 47-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотника уничтожили российскую военную технику танк Т-90 и боевую машину десанта (БМД-4М). Соответсвующее видео было опубликовано на страннице бригады в Facebook в среду, 6 сентября.

Сначала оператор дрона запустил беспилотник-камикадзе вдогонку танку Т-90, который на большой скорости выезжал из одного из населенных пунктов. БПЛА поразил танк в моторный отсек, после чего раздался хлопок, бронированная техника остановилась и задымилась.

Второй целью для бойцов ВСУ стала боевая машина десанта российских оккупантов. Техника двигалась по грунтовой дороге, когда в нее врезался украинский дрон. БМД взорвалась изнутри и ее передний сектор башни охватил огонь. Беспилотник, который выдвинулся на доразведку, заснял уже искореженную взрывом машину: технику буквально разорвало на куски.

В свою очередь команда OSINT-аналитиков Ukraine Weapons Tracker заявила, что, судя по всему, БМД-4М несла дополнительный боекомплект, именно поэтому она взорвалась и получила сильнейшие повреждения после попадания украинского беспилотника.

Какая ситуация сейчас на Мелитопольском направлении

На этом направлении фронта продолжают идти тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупантами. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. В среду, 6 августа, стало известно, что украинские бойцы смогли продвинуться на юг от уже деоккупированного Работино в Запорожской области.

Кроме того бойцы ВСУ достигли успеха на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области и сейчас закрепляются на достигнутых позициях. В боях на Мелитопольском направлении сейчас принимает участие и 47-я отдельная механизированная бригада. Они рассказали, насколько непростыми были бои за Работино. По их словам, бои были очень тяжелыми. Когда в поселке защитники вывешивали флаг Украины, чувствовали дух свободы. Воины пять дней назад установили украинский флаг на здании школы в селе Работино.

Напомним, 6 сентября аналитики Института изучения войны подтвердили успехи ВСУ под Запорожьем и на Мелитопольском направлении. Украинские военные прорвали фортификации ВС РФ в Запорожской области, а российские подразделения жалуются, что испытывают "снарядный голод".

А днем ранее мы писали о том, что украинский FPV-дрон подбил лучший танк ВС РФ "Прорыв". Один удар беспилотника-камикадзе вывел из строя дорогую машину оккупантов, которая ехала по оккупированной территории.