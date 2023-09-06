Розірвало на шматки: дрони ЗСУ позбавили росіян танка Т-90 і новітньої БМД-4М (відео)

У броньованій техніці виявився додатковий боєкомплект, що призвело до потужного вибуху.

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На Мелітопольському напрямку, де Збройні сили України продовжують важку контрнаступальну операцію, воїни 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою безпілотника знищили російську військову техніку: танк Т-90 і бойову машину десанту (БМД-4М). Відповідне відео було опубліковано на сторінці бригади у Facebook у середу, 6 вересня.

Спочатку оператор дрона запустив безпілотник-камікадзе навздогін танку Т-90, який на великій швидкості виїжджав з одного з населених пунктів. БПЛА влучив танку у моторний відсік, після чого пролунав удар, броньована техніка зупинилася і задимилася.

Другою ціллю для бійців ЗСУ стала бойова машина десанту російських окупантів. Техніка рухалася ґрунтовою дорогою, коли в неї врізався український дрон. БМД вибухнула зсередини і її передній сектор башти охопив вогонь. Безпілотник, який вилетів на дорозвідку, зняв уже понівечену вибухом машину: техніку буквально розірвало на шматки.

Зі свого боку команда OSINT-аналітиків Ukraine Weapons Tracker заявила, що, судячи з усього, БМД-4М несла додатковий боєкомплект, саме тому вона вибухнула і зазнала сильних ушкоджень після влучання українського безпілотника.

Яка ситуація зараз на Мелітопольському напрямку

На цьому напрямку фронту продовжують іти важкі бої між ЗСУ та російськими окупантами. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У середу, 6 серпня, стало відомо, що українські бійці змогли просунутися на південь від уже деокупованого Роботиного в Запорізькій області.

Крім того, бійці ЗСУ досягли успіху на напрямку Роботине-Новопрокопівка в Запорізькій області та зараз закріплюються на досягнутих позиціях. У боях на Мелітопольському напрямку зараз бере участь і 47-ма окрема механізована бригада. Вони розповіли, наскільки непростими були бої за Роботине. За їхніми словами, бої були дуже важкими. Коли в селищі захисники вивішували прапор України, відчували дух свободи. Воїни п'ять днів тому встановили український прапор на будівлі школи в селі Роботине.

Нагадаємо, 6 вересня аналітики Інституту вивчення війни підтвердили успіхи ЗСУ під Запоріжжям і на Мелітопольському напрямку. Українські військові прорвали фортифікації ЗС РФ у Запорізькій області, а російські підрозділи скаржаться, що відчувають "снарядний голод".

А днем раніше ми писали про те, що український FPV-дрон підбив найкращий танк ЗС РФ "Прорив". Один удар безпілотника-камікадзе вивів з ладу дорогу машину окупантів, яка їхала окупованою територією.