Закріплюються біля Роботиного та Вербового: в ISW підтвердили успіхи ЗСУ на Запоріжжі (карти)

Бійці ЗСУ прорвали фортифікації ЗС РФ в Запорізькій області, а російські підрозділи скаржаться, що відчувають "снарядний голод".

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Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про деталі поточної ситуації на лінії фронту на півдні станом на 6 вересня 2023 року. Зокрема, підтвердили, що ЗСУ вибили противника з позицій під Роботиним та Вербовим. Напередодні з'явилась інформація про прорив російської лінії оборони на вказаних ділянках: повідомляли, бійці Сил оборони дістались до "зубів дракона". Про зміни на Запорізькому напрямку ідеться у свіжому звіті ISW.

Висновки, опубліковані аналітиками ISW, ґрунтуються на офіційних заявах Генштабу ЗСУ, коментарях західних військових експертів та на повідомленнях російських військових блогерів.

Зокрема, стверджується, що ЗСУ зайняли нові позиції на двох ділянках фронту на Запоріжжя:

південніше Роботиного у напрямку села Новопрокопівка;

північно-західніше Вербового.

Як проходять укріплення ЗС РФ біля Роботиного-Вербового Фото: ISW Ділянка фронту на південь від Оріхова - ISW Фото: ISW

Про це ж ідеться у одному з останніх звітів українського командування. Вказується, що зайнято нові позиції, при цьому паралельно артилерія нищить російські цілі, також ведеться контрбатарейна боротьба. Успіхи відзначаються на двох напрямках: на півдні на Мелітопольському напрямку, на сході на Бахмутському напрямках.

Що ж до іншої ділянки фронту на півдні — біля Великої Новосілки — то аналітики відзначили, що ЗСУ утримують ворожі війська біля Старомайорська і не дозволяють передислокувати їх до Роботиного-Вербового.

Фронт на Запоріжжі станом на 6 вересня 2023 року Фото: DeepState

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: деталі

Зазначимо, український військовий розповів про особливості просування Сил оборони на півдні. З його слів, росіяни застосовують подвійне мінування: замість однієї міни ставлять відразу дві. Крім того, підпалюють заміновані поля: тоді підрозділам ЗСУ доводиться виходити на дороги, де на них чекають кулемети і дрони.

Тим часом під Куп'янськом на східному відтинку ворог намагається атакувати українські позиції. Головний напрям атаки — село Новоєгорівка біля Сватового: підрозділи ЗС РФ хотіли б "пробити коридор".

Між тим аналітики ISW відзначають проблеми, наявні у російських військ. Зокрема, їм не вистачає артилерійських снарядів. Ворог використовує дрони "Ланцет" та РСЗВ для ударів по українських позиціях, але цих можливостей "замало". Щоб виправити ситуацію, президент Росії Володимир Путін планує домовитись з очільником Північної Кореї Ким Чен Ином: зустрінеться у Владивостоці, що купити снаряди для ЗС РФ.

Нагадуємо, в ніч з 5 на 6 вересня ЗС РФ обстріляли територію України "Шахедами" та кількома видами ракет. Військова адміністрація Одещини підтвердила загибель однієї людини.

Напередодні російський дрон-камікадзе упав на території НАТО — в Румунії. Влада країни заперечила подію.