"Сначала подумай": Зеленский отреагировал на слова Трампа об Украине (видео)

По словам главы государства, экс-президент США, вероятно, считает, что если позволить российским войскам зайти полностью в Украину, то Владимир Путин остановится, однако этого не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа касательно завершения российско-украинской войны. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе 17 января.

Журналист спросил у Зеленского, как он объяснил бы Трампу, что свобода Украины стоит того, чтобы за нее воевать.

В ответ Зеленский упомянул о том, что недавно Трамп пообещал закончить войну посредством переговоров с президентами Украины и России. Как отметил глава государства, американский политик утверждал, что готов дать Киеву больше оружия, если РФ не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.

"То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае поражения Киева, Европа лишиться самой мощной армии на континенте.

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори", — отметил он.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Напомним, 16 января Дональд Трамп сказал, что может быстро закончить войну в Украине. Бывший американский президент сказал, что "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо".

Ранее, 10 января, Дональд Трамп что никогда не поможет Европе, если на нее нападут. По его словам, Североатлантический альянс "мертв", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.