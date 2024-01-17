"Наши партнеры в шоке": Зеленский высказался о работе Patriot в Украине (фото)

По словам глава государства, на сегодняшний день американские системы противовоздушной обороны Patriot — самые мощные в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил эффективную работу американского зенитного ракетного комплекса Patriot в условиях войны. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе 17 января.

Глава государства выразил благодарность производителям ЗРК Patriot, подчеркнув, что на сегодняшний день в мире нет такой системы противовоздушной обороны, которая могла бороться с любой ракетой, в том числе и баллистической.

Зеленский также заявил, что испытания современных систем Patriot на полигоне — это "ничто в сравнение с тем, что случилось в Украине во время войны". По словам президента, Patriot является самой мощной системой ПВО в мире.

"И россияне в шоке, и, я вам честно скажу, и наши партнеры в шоке, что эта система действительно так мощно работает", — сказал украинский лидер.

Напомним, аналитик Forbes Дэвид Экс полагает, что 14 января украинцам удалось сбить один из очень редких и ценных российских самолетов раннего обнаружения А-50 при помощи ракеты ЗРК Patriot PAC-2 дальностью 145 километров.

По данным СМИ от 17 января, китайские аналитики внимательно наблюдают за применением российских "Кинжалов" в Украине, отмечая, что баллистическая траектория этих ракет делает их уязвимым перед системами Patriot.