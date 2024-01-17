Всячески издевались: в Харьковской области полиция обнаружила рекордное количество пыточных РФ

По данным полиции, самой крупной является пыточная в Купянске, где от рук оккупантов пострадало более чем 150 людей в возрасте от 16 до 65 лет.

На территориях Харьковской области, освобожденных от оккупации, было выявлено 28 мест, где осуществлялись пытки, что представляет собой рекордное число по всей Украине на настоящий момент. Об этом сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По данным источника, три из них остаются недокументированными из-за того, что они расположены в населенных пунктах, подвергаемых интенсивным обстрелам на границе с Россией.

Следователи Национальной полиции ведут расследование 10 уголовных дел по фактам пыток в Харьковской области, при этом активно взаимодействуют с 227 пострадавшими.

"Среди крупнейших — дело о пыточной в Купянске. Здесь военные российской армии, незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" и коллаборантов более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции", — говорится в заявлении.

В рамках объединенного расследования ведется проверка 73 преступлений, связанных с жестоким обращением с гражданским населением, включая случаи, соотнесенные с умышленным убийством.

Полиция официально заявляет, что 67 человек стали жертвами оккупантов в Купянской пыточной. Тем не менее, имеются сведения о том, что более 150 пострадавших, в возрасте от 16 до 65 лет, подверглись пыткам со стороны оккупантов, не учтенным в официальной статистике.

В изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции, рассчитанного на максимум 45 человек, фактически содержали ровно столько людей. Следователи также имеют информацию о том, что некоторых из этих заключенных удерживали в таких условиях более 100 дней.

Пострадавшие — обычные украинцы в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.

Болвинов доложил, что оккупанты применяли разнообразные методы издевательства над, включая удары руками и ногами, использование резиновых палок и труб, а также применение электрического тока и электрошокеров. Они также применяли методы пыток, такие как поджигание пластмассы на теле, изгибание рук и суставов в наручниках, принуждение к трудовой деятельности, и оказывали психологическое давление.

"В результате двое из пленников умерли, четверо считаются пропавшими без вести, еще четверо до сих пор находятся в плену. Большинство получили тяжелые психологические травмы", — сообщил полицейский.

С ними работают следователи специализированного отдела расследования военных преступлений.

Руководитель следственного управления уточнил, что в ходе расследования по делу о Купянской пыточной было проведено множество следственных процедур, и уже имеющихся улик достаточно для того, чтобы квалифицировать действия оккупантов как противоправные посягательства, совершенные в рамках организованной группы.

"Задача, которая стоит перед нами, — направить в суд не один эпизод пыток, а установить и идентифицировать всех российских военных, боевиков "ЛНР/ДНР" и предателей-коллаборантов, причастных к пыткам украинцев в Купянске. Мы работаем над установлением личностей каждого палача", — добавил он.

Напомним, 8 декабря генпрокурор Андрей Костин рассказал о преступлениях ВС РФ в Украине. По его словам, на всех территориях, освобожденных от оккупантов, выявлены места незаконного содержания. Больше всего пыточных оказалось в Харьковской области.