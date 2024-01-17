Россия и Китай пытаются милитаризировать космос: в Пентагоне заявляют о мирном сдерживании

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) недавно обратилось к частным компаниям с просьбой предоставить новые идеи для космического оружия.

Россия и Китай пытаются превратить космос в арену боевых действий, однако США заинтересованы в сдерживании и распределении военных средств в космосе. Об этом на церемонии смены командования на базе Космических сил им. Петерсона заявил новый командующий, генерал Стивен Уайтинг, пишет Space.

Такого же мнения придерживается заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, которая подчеркнула, что и Россия, и КНР развивают свои военные доктрины с возможностью выхода в космос.

"Они обе (эти страны. — Ред.) развертывают возможности, которые могут быть нацелены на GPS и другие жизненно важные космические системы, и мы видели, как обе страны проводят операции против нас, наших союзников и партнеров, чтобы ослабить наши космические преимущества. Агрессивные действия наших конкурентов направлены на переворот в космосе в области боевых действий", — заметила она.

Соединенные Штаты, продолжила Хикс, заинтересованы только в том, чтобы военные возможности космического базирования служили сдерживающим фактором или предупреждением о том, что с американскими орбитальными ресурсами нельзя связываться.

"Но я хочу внести ясность, — конфликт не является неизбежным ни в космосе, ни где-либо еще, и Соединенные Штаты Америки привержены предотвращению конфликтов посредством сдерживания, ясно давая понять нашим конкурентам, что цена агрессии будет далеко перевешивать любые мыслимые выгоды", — предупредила замминистра.

Хикс добавила, что Пентагон совершает переход к меньшим и более дешевым спутникам, чтобы сдержать атаки на свою спутниковую инфраструктуру.

"Эти группировки позволяют потерять некоторые отдельные спутники, сохраняя при этом возможности благодаря распределенной архитектуре", — заметила она.

Свои взгляды высказал и адмирал Кристофер Грейди, заявив, что космос стал важнейшей сферой деятельности американских вооруженных сил. Он отметил, что последние конфликты ярко демонстрируют, какую важную роль они играют в обеспечении национальной безопасности и глобальной стабильности.

"Недавние конфликты ярко продемонстрировали незаменимую роль космоса в обороноспособности нашей страны. И, на мой взгляд, космос стал нашей самой важной областью боевых действий — неотъемлемой частью нашей национальной безопасности, оперативной совместимости нашей коалиции и нашей глобальной стабильности", — констатировал адмирал.

Космос будущего — взгляд Пентагона

В течение многих лет Космические силы США и Министерство обороны делали заявления о продолжающейся милитаризации околоземной орбиты и о том факте, что в будущих конфликтах страны будут пытаться вывести из строя или уничтожить спутники друг друга различными способами.

США продолжают развивать свои космические силы — они проводят учения, имитирующие "боевые действия на орбите" и расширяющие свои способности по отслеживанию угроз в космосе. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) недавно обратилось к частным компаниям с просьбой предоставить новые идеи для космического оружия.

Однако все заявления американских военных о развитии космоса ориентированы на обеспечение мирного сдерживания. Они отмечают, что конфликт в космосе не является необходимостью, но полностью зависит от стратегий и действий стран-конкурентов.

Напомним, Фокус писал, что Китай выведет на орбиту 25 тысяч спутников, чтобы обеспечить работу двух операторов спутникового интернета, которые рассматриваются, как соперники Starlink.