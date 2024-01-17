"Ждем парадных фото": ВСУ обнародовали список погибших военных РФ на борту ДРЛО А-50 (скриншот)

Среди "пропавших без вести" россиян числятся командир борта, штурман, два капитана и другой офицерский состав.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан опубликовал список имен российских офицеров, которые погибли на борту уничтоженного самолета ДРЛО А-50 Военно-космических сил РФ. Об этом он 17 января написал в своем Telegram-канале.

"Ждем парадных фото", — написал Штефан.

По его информации на борту погибли следующие служащие ВКС РФ, которые числятся пропавшими без вести:

Левченко В. В., подполковник, командир борта;

Квасов М.А., майор, штурман;

Шадров А.С., майор;

Кутузов Д.А., капитан;

Болясников М.С., капитан;

Измайлов А.И., старший лейтенант.

Кроме того, по предварительной информации, на борту поврежденного Ил-22 погиб некий полковник Бурмистров.

Отметим, что информация изначально была опубликована российским анонимный Telegram-каналом "Досье Шпиона", на котором утверждают, что информация о гибели генерал-лейтенанта Пчелы О.В. якобы не нашла подтверждения.

Напомним, 16 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из генералов Вооруженных сил России мог находиться на борту сбитого самолета А-50. При этом вариант поражения его с помощью истребителя F-16 он исключает.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что поражение российских самолетов над Азовским морем — уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что это было сделано в глубокой тыловой зоне.

Напомним также, что 14 января ВСУ могли поразить два самолета Воздушно-космических сил РФ над акваторией Азовского моря. Украинскими подразделениями были нанесены удары по двум самолетам — А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22.