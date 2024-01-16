Есть средства поражения: Данилов рассказал, как ВСУ уничтожили российский самолет А-50 (видео)

По словам секретаря СНБО, что один из генералов Вооруженных сил России мог находиться на борту судна. При этом вариант поражения его с помощью истребителя F-16 он исключает.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью "24 каналу" поделился подробностями уничтожения российского самолета А-50 и повреждения Ил-22. По его словам, это событие является вторым по значению после потопления российского крейсера "Москва".

Данилов подчеркнул, что Силы обороны Украины готовы уничтожать всех, кто появляется в их небе без приглашения.

"Я хочу только подтвердить, что нечего делать террористам в нашем небе. Наше небо будет защищено. Если там будут появляться те люди, которых мы сюда не приглашали, их обязательно наши Вооруженные силы будут просто уничтожать", — сказал Данилов в интервью 24 каналу.

На борту мог быть российский генерал

Секретарь СНБО не исключил, что один из генералов Вооруженных сил России мог находиться на борту, отметив, что эта информация требует подтверждения. В случае подтверждения, это подчеркнет связь российских военных с базой, откуда регулярно отправляются бомбардировщики, нападающие на украинских граждан и инфраструктуру.

"Если так будет [если информация подтвердиться], то они базировались именно на том аэродроме, с которого периодически вылетают эти бомбардировщики, которые уничтожают наших детей и инфраструктуру", — отметил Данилов.

Чем сбили российский самолет А-50

На вопрос о том, каким образом были уничтожены и повреждены воздушные суда, Данилов отметил, что у Украины есть необходимые средства. Он подчеркнул, что операция готовилась в строгой секретности и оказалась успешной.

Мог ли это быть F-16

Относительно предположений о том, что операция могла быть выполнена при помощи многоцелевых истребителей F-16, Данилов заявил, что это невозможно, так как процесс освоения этой техники еще идет. Он заверил, что F-16 в ближайшем будущем защитит украинское небо, становясь решающим фактором в стремлении Украины добиться господства в воздушном пространстве.

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Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, может ли потеря самолета А-50 повлиять на соотношение сил в войне. Он отметил, что у России есть значительный "авиапарк" с различными воздушными средствами поражения. Вместе с тем каждая успешная спецоперация ВСУ вынуждает противника менять тактику.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко указал, что поражение российских самолетов над Азовским морем — уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что это было сделано в глубокой тыловой зоне.