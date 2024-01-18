Атака "Точки-У" и БПЛА: в Брянской и еще двух областях РФ жалуются на обстрелы (фото)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ракета неизвестного происхождения повредила промышленное предприятие на расстоянии до 100 км от границы с Украиной. Что это за предприятие, российский чиновник не пояснил.

Вечером 17 января было шумно в трех областях РФ, расположенных вплотную к российско-украинской границе. Местные губернаторы указали, в каких именно населенных пунктах якобы заметили ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", или беспилотники самолетного типа. Россияне показали результат вечерней атаки снарядов неизвестного происхождения. О деталях событий рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

В заметке, опубликованной 21:46, Богомаз сообщил, что ракеты "Точка-У" якобы пересекли российско-украинскую границу. По его словам, место пересечения — Стародубский район. Также чиновник заверил, что ракеты сбили российские военные.

В 21:56 губернатор Брянской области заявил, что еще одна ракета добралась до Суражского района — ее также якобы обезвредили. При этом получило повреждение промышленное предприятие — какое именно, не указывается.

Кроме того, несколько ранее, в 21:26, стало известно об атаке БПЛА — их "приземлили" с помощью РЭБ.

Брянская область — две ракеты Точка-У Брянская область — одна ракета Точка-У Брянская область — БПЛА

Отметим, регионы, о которых говорил Богомаз, расположены на расстоянии около 40-100 км от украинской границы. Дальность работы ТРК "Точка-У" — до 70 км.

Брянская область — где заметили ракету Точки-У Фото: Google Maps

Местные жители зафиксировали возможные последствия ночной атаки. В частности, в Telegram-канале "Новости Брянска" опубликовали видео с окраины города Сураж. В темноте можно увидеть несколько деревьев, которые упали на обочине дороги. Голос за кадром говорит, что у них "макушек нет — все срезало".

Брянская область — последствия атаки 17 января Брянская область — сломанные деревья после атаки 17 января Фото: Скриншот

Атака ВСУ на РФ — детали

Отметим, Минобороны РФ опубликовало отчет, в котором подытожило результаты якобы ракет и БПЛА ВСУ по российским военным объектам. Указали, что в течение дня сбили ракеты "Точка-У" и беспилотники самолетного типа. В шесть утра отбили еще одну атаку — дронов и РСЗО, уверяют российские военные.

Минобороны РФ — отчет вечером 17 января Фото: Скриншот Минобороны РФ — отчет с утра 17 января Фото: Скриншот

Губернаторы Белгородской и Курской областей подтвердили отчет Минобороны РФ. Например, губернатор Белгородской области Владислав Гладков предупредил о ракетной опасности (в 21.13). Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом сбили беспилотник самолетного типа возле села Свердликово — разрушений и пострадавших нет. Также Старовойт опубликовали фото с места приземления БПЛА — по обломкам не видно, какой тип дрона якобы сбили россияне.

Последствия атаки БПЛА в Курской области Фото: Скриншот

Взрывы в областях РФ — реакция украинского командования

На странице Facebook Генштаба ВСУ на сегодня нет комментариев относительно возможных ударов ракет или дронов по военным объектам ВС РФ. Зато в отчете по состоянию на вечер 17 января говорится о более чем 100 обстрелах, которые осуществляют россияне — ракетных, авиационных, РСЗО.

Отметим, в декабре 2023 года взрывы над Брянской областью раздавались чуть ли не каждую неделю. Например, Фокус писал о чрезвычайных происшествиях в этом регионе РФ и 13 декабря, и 19 декабря, и 30 декабря. Тогда же в СМИ писали о возможной атаке дронов в Белгородской области России — громко было в предновогоднюю ночь.

Напоминаем, вечером 17 января было громко во временно оккупированном Крыму: раздавались взрывы в Севастополе, Саках, Феодосии. 14 января раздавались взрывы над Азовским морем: ВСУ удалось взорвать самолет А-50 ВС РФ, стоимостью полмиллиарда долларов.