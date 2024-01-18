Пытки и издевательства: военный рассказал, почему морская пехота РФ штурмует Авдеевку

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что Авдеевку штурмуют слабо экипированные и подготовленные оккупанты. На их мотивацию влияют три составляющие.

Российские пехотинцы продолжают штурмовать Авдеевку почти круглые сутки. Враг пытается беречь технику, а потому отправляет в бою живую силу и при поддержке БПЛА. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, россияне наступают малыми группами.

"Технику применяют где-то издалека, но немножко больше используют беспилотных аппаратов типа "Ланцет". А такими большими "мясными" штурмами они пока не лезут, как это было в октябре", – сказал он.

Военный добавил, что Силы обороны готовы к тому, что штурмы усилятся. При чем штурмовать будут слабо экипированные и подготовленные оккупанты. Наибольшую опасность представляют обстрелы, которые идет перед наступлением.

Цехоцкий сказал, что есть три составляющие, которые влияют на мотивацию россиян наступать возле Авдеевки:

Наркотики;

Пропаганда;

Заградительные отряды.

"Мы имеем массу примеров, их пленные рассказывают о том, какие пытки и издевательства они совершают над своими же солдатами, военнослужащими, провинившимися в том или ином дисциплинарном порядке", – сказал Цехоцкий.

Сергей Цехоцкий о штурмах россиян под Авдеевкой

Напомним, что Oryx сравнил потери техники ВС РФ и ВСУ в боях за Авдеевку. В Покровском районе было зафиксировано увеличение потерь военной техники российских военных. Во время активных боевых действий вблизи Донецка россияне потеряли по меньшей мере 151 танк.