Кремль через Минобороны РФ продолжает расширять влияние в Африке, — ISW

По данным аналитиков, Африканский корпус рекламирует "высокие зарплаты" — от 1240 долларов, но с оговоркой, что кандидаты, участвующие в войне в Украине, сейчас не смогут перейти на службу в страны Африки.

Кремль продолжает усилия по расширению влияния в странах Африки через Министерство обороны РФ и подконтрольный Минобороны Африканский корпус. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 января.

ГУР Украины сообщило, что российские военные формируют отряды "военных инструкторов" для отправки в африканские страны (речь, вероятно, идет об Африканском корпусе) и что РФ вербует в такие отряды в РФ и в оккупированных частях Украины, в частности в Крыму.

По данным аналитиков, Африканский корпус стремится взять под контроль операции ЧВК "Вагнер" в Африке после того, как российское министерство обороны не смогло напрямую завербовать бывших "вагнеровцев".

Российские официальные лица с 2018 года регулярно называют наемников ЧВК "Вагнер", действующих в Африке, "военными инструкторами" и "советниками", несмотря на их военную роль в ЦАР и Мали.

По данным ГУР, РФ уделяет особое внимание вербовке специалистов по обслуживанию систем ПВО, бывших моряков и других специалистов. Российских резервистов привлекает высокая зарплата и возможность избежать участия в боевых действиях в Украине.

Африканский корпус рекламирует "высокие зарплаты" — от 110 000 рублей (1240 долларов), но с оговоркой, что кандидаты, которые в настоящее время участвуют в войне в Украине, не могут перейти на службу в Африканский корпус.

17 января Минобороны РФ сообщило, что заместители министра обороны генерал-полковник Александр Фомин и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провели встречу с министром обороны Нигерии генерал-майором Салифу Моди, на которой обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество.

Также, по данным ISW, Кремль, вероятно, пытается расширить операции Африканского корпуса в Нигере, Буркина-Фасо и Мали.

Напомним, что 15 января СБУ сообщила, что в Ровненской области задержали "вагнеровца", планировавшего ракетные удары РФ и масштабный блэкаут.

Также сообщалось, что в ВС РФ из-за ударов Украины по важным объектам продолжают наказывать офицеров сроками. Таким образом пытаются повысить дисциплину.