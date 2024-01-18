Для улучшения дисциплины: оккупантов продолжают запугивать тюремными сроками, — ISW

По данным аналитиков, за последние несколько месяцев в суде к реальным срокам были приговорены несколько россиян, которые якобы злоупотребляли служебным положением и были замечены в коррупции.

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Командование российской армии пытается повысить дисциплину в подразделениях тюремными сроками. Это может быть связано с ударами ВСУ, о чем говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 17 января.

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В качестве примера аналитики привели тот факт, что 16 января Западный окружной военный суд Москвы приговорил бывшего начальника морского ведомства Росгвардии Сергея Волкова к шести годам лишения свободы.

Полковника обвиняют в том, что он якобы поставлял некачественные радиолокационные системы, которые необходимы были для охраны Крымского моста на временно оккупированном полуострове. Также речь шла про газопровод из Краснодарского края, который также должен был защитить объекты в Крыму от атак украинских дронов.

В результате суд признал Сергея Волкова виновным в "злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия". Также речь шла о коррупционной схеме на сумму в 4,5 миллионов долларов. За эти деньги были закуплены две радиолокационные системы, которые так и не смогли защитить российские объекты на оккупированных территориях, о чем тот был якобы проинформирован.

За некоторое время до этого второй Западный окружной военный суд объявил о приговоре для еще двух российских оккупантов. 6 декабря двое офицеров ПВО были обвинены в халатности, ведь допустили якобы удары ВСУ по российской территории.

До этого также был задержан командующий 1-й армией ПВО из-за коррупции и взяток. В ISW предполагают, что это может быть связано с ударами беспилотников по Москва-Сити, которые происходили летом прошлого года.

В такой способ, продолжают аналитики, командование ВС РФ пытается создать прецедент для армии и показать, что они могут получить реальный тюремный срок, если не будут выполнять поставленные перед ними задачи.

"Причем не имеет значения, нарушили ли эти офицеры российские правила несения боевого дежурства, или косвенно связывают невыполнение служебных обязанностей с коррупционными схемами. Российское командование, вероятно, надеется, что эти прецеденты улучшат дисциплину среди российских войск в Украине, хотя ISW не наблюдает такого эффекта", — продолжили в ISW.

Напомним, 14 января сообщалось, что бывший российский чиновник-взяточник после тюремного срока уехал воевать в Украину. Речь идет про бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который должен был отсидеть 12 лет в колонии за взятку в особо крупном размере, но в результате спустя год отправился воевать в Украине против ВСУ.

26 декабря сообщалось, что в оккупированном Донецке осудили бойцов ВСУ за "убийство" мариупольцев. Украинским военнослужащим, которые держали оборону на комбинате Ильича, вменяли две статьи — об убийстве и о якобы жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.