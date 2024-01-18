Для поліпшення дисципліни: окупантів продовжують залякувати тюремними термінами, — ISW

За даними аналітиків, за останні кілька місяців у суді до реальних термінів було засуджено кількох росіян, які нібито зловживали службовим становищем і були помічені в корупції.

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Командування російської армії намагається підвищити дисципліну в підрозділах тюремними термінами. Це може бути пов'язано з ударами ЗСУ, про що йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 17 січня.

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Як приклад аналітики навели той факт, що 16 січня Західний окружний військовий суд Москви засудив колишнього начальника морського відомства Росгвардії Сергія Волкова до шести років позбавлення волі.

Полковника звинувачують у тому, що він нібито постачав неякісні радіолокаційні системи, які необхідні були для охорони Кримського мосту на тимчасово окупованому півострові. Також ішлося про газопровід із Краснодарського краю, який також мав захистити об'єкти в Криму від атак українських дронів.

У результаті суд визнав Сергія Волкова винним у "зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". Також ішлося про корупційну схему на суму в 4,5 мільйона доларів. За ці гроші було закуплено дві радіолокаційні системи, які так і не змогли захистити російські об'єкти на окупованих територіях, про що той був нібито проінформований.

За деякий час до цього другий Західний окружний військовий суд оголосив про вирок для ще двох російських окупантів. 6 грудня двох офіцерів ППО було звинувачено в недбалості, адже допустили нібито удари ЗСУ по російській території.

До цього також було затримано командувача 1-ї армії ППО через корупцію та хабарі. У ISW припускають, що це може бути пов'язано з ударами безпілотників по Москва-Сіті, які відбувалися влітку минулого року.

У такий спосіб, продовжують аналітики, командування ЗС РФ намагається створити прецедент для армії і показати, що вони можуть отримати реальний тюремний термін, якщо не будуть виконувати поставлені перед ними завдання.

"Причому не має значення, чи порушили ці офіцери російські правила несення бойового чергування, чи опосередковано пов'язують невиконання службових обов'язків із корупційними схемами. Російське командування, ймовірно, сподівається, що ці прецеденти поліпшать дисципліну серед російських військ в Україні, хоча ISW не спостерігає такого ефекту", — продовжили в ISW.

Нагадаємо, 14 січня повідомлялося, що колишній російський чиновник-хабарник після тюремного терміну поїхав воювати в Україну. Йдеться про колишнього мера Владивостока Олега Гуменюка, який мав відсидіти 12 років у колонії за хабар в особливо великому розмірі, але в підсумку за рік поїхав воювати в Україні проти ЗСУ.

26 грудня повідомлялося, що в окупованому Донецьку засудили бійців ЗСУ за "вбивство" маріупольців. Українським військовослужбовцям, які тримали оборону на комбінаті Ілліча, закидали дві статті — про вбивство і про нібито жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території.