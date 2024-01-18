Готовил экологический теракт: СБУ в Одессе задержала агента ФСБ (фото, видео)

По данным следствия, задержанный устроился таксистом для того, чтобы находить важные военные объекты. Всю информацию он передавал российским спецслужбам через сообщения.

Агент российской ФСБ планировал устроить экологический теракт на территории Одесской области. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 января.

По данным киберспециалистов, мужчина вел шпионаж на территории южного региона и полученные данные хотел использовать против Украины. Главным заданием фигуранта были поиск и передача координат, где хранятся токсичные вещества. В том числе речь про склады и хранилища с пестицидами.

"Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны. По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическое бедствие на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку", — говорится в сообщении.

Примечательно, что для сбора информации агент ФСБ утроился работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал объекты, которые ему были нужны.

Представителям СБУ удалось узнать о планах фигуранта. Они поэтапно документировали преступные действия и задержали мужчину в момент, когда он выполнял вражеские задания.

Подозреваемым оказался студент одесского университета, с которым еще осенью прошлого года связался один из сотрудников ФСБ. Его личность уже также удалось идентифицировать специалистами СБУ.

"В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы. Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны", — продолжают в СБУ.

Украинец сотрудничал с российской ФСБ и помогал в реализации экологического теракта Фото: СБУ Украинец сотрудничал с российской ФСБ и помогал в реализации экологического теракта Фото: СБУ

Во время обыска у фигуранта изъяли все гаджеты, которые были использованы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. На основании доказательств задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас продолжается следствие, однако мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, 11 января в СБУ сообщили, что задержали вражескую агентку, которая проезжала ежедневно до 100 километров для выявления позиций украинских военных. По информации следствия, ее завербовали в октябре прошлого года.