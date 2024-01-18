Сведения о флаге РФ не подтвердились: ВСУ удерживают плацдарм в Крынках, — Генштаб

По информации военных, оккупанты предприняли шесть безуспешных штурмов за сутки. Утверждается также, что Силы обороны пытаются расширить плацдарм на левом берегу в Херсонской области.

Российские военные продолжают попытки выбить Силы обороны Украины с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

По данным военных, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

По информации военных, оккупанты предприняли шесть безуспешных штурмов. Утверждается также, что Силы обороны пытаются расширить плацдарм.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск", — говорится в публикации.

Российские провоенные блогеры пишут о тяжелых боях за населенный пункт Крынки, где дислоцированы Силы обороны Украины, об этом сообщает "Радио Свобода". "Военкоры" признают, что прежние сообщения о продвижении российских войск к селу не подтвердились. Утверждается также, что логистику ВСУ через Днепр усложняет зимняя погода. Но все же оно не перерезано.

Аналитики из "Института изучения войны" сообщили, что не нашли визуальных подтверждений тому, что, как сообщалось накануне в российских блогах, в центре Крынок подняли флаг РФ.

В сводке генштаба ВСУ также упоминается об атаках оккупационной группировки возле Авдеевки, Бахмута, на Лиманском и Купянском направлениях.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил на давосском форуме о недостатке у РФ резервов для одновременных стратегических наступлений на двух-трех направлениях. По его словам, тактические штурмовые действия ВС РФ продолжат, но без существенного резерва стратегическое наступление невозможно.

Напомним, что в ISW сообщили, что, судя по недавним заявлениям российских чиновников, уничтожение украинской государственности и независимости — главная задача РФ.

Также сообщалось, что Кремль посредством Минобороны РФ и Африканского корпуса продолжает расширять влияние в странах Африки.