Не только РФ и Украина: одну пятую часть мира опасно посещать, — МИД Британии

В Министерстве иностранных дел советуют избегать путешествий в 42 страны мира, а не посещать вообще еще 24, среди которых Украина, РФ, Иран, КНДР и ряд других.

Министерство иностранных дел Великобритании не рекомендует путешествовать в значительное количество стран. Сейчас около 30 965 383 квадратных километров территории считаются нерекомендованными к путешествиям или такими, что ехать туда будет неблагоразумно. Об этом сообщает The Telegraph.

Еще пять лет назад в списке желаний британского путешественника могли быть уютные кофейни Львова, архитектура Санкт-Петербурга, Исфахана или спокойные сады Шираза. Однако сейчас путешествия во все эти места являются опасными или "крайне неблагоразумными". Украина, РФ, Иран, Судан, Ливан, Израиль, Беларусь и другие государства попали в черный список Министерства иностранных дел Великобритании.

Сейчас в списке находится 24 направления, которые занимают 20,8% мировой суши или 30 965 383 квадратных километров. Еще 42 страны частично запрещены. В издании утверждают, что сложно вспомнить времена, когда из-за войны, терроризма или беспорядков в мире была бы закрыта такая большая часть.

Общая картина такова, что в мире уменьшается количество безопасной территории. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в черном списке также находится Беларусь. Нападение ХАМАСа на Израиль привело к тому, что в черный список добавили Ливан, сам Израиль и сектор Газы.

Иран, в который в 2019 году Великобритания даже возобновила полеты, сейчас полностью закрыт к посещению. Также МИД не советует ехать в Судан.

Список опасных стран к посещению в 2024 году и в 2019 годах

В список также добавили Мексику, которая продолжает иметь проблемы с безопасностью. Танзания получила запретные зоны. Узбекистан и Молдова теперь тоже не считаются безопасными. В Узбекистане Термизский район, а в Молдове из-за Приднестровья. Всего в списке в красной зоне находится 42 страны, а в черной 24.

Напомним, в МИД Великобритании провели параллели между Гитлером и Путиным.

Ранее глава МИД Дэвид Кэмерон заявил, что есть основания для использования замороженных активов РФ в пользу Украины.