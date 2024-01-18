Новая оптика и ракеты: стали известны детали украинской машины "Штурм-СМ" (фото)

Боевая машина была разработана еще в 1970-х годах, но украинские инженеры обновили ряд систем, что теперь позволяет поражать цели в любую погоду и время суток.

В Украине завершили испытания комплекса с ПРК "Штурм-СМ". Теперь стали известны детали украинской разработки. Об этом сообщает АрміяInform.

"Штурм-С" — это разработка 70-х годов прошлого века, поэтому украинские специалисты провели ряд работ для модернизации боевой машины. В результате на МТ-ЛБ установили противотанковый ракетный комплекс "Барьер-С", к которому разработали новые ракеты с различными боеголовками РК-2П и РК-2ПОФ. Тандемная боевая часть может пробивать до 800 мм гомогенной брони. При этом осколочно-фугасная боеголовка может поражать противника с большим количеством осколков — до 900 единиц.

Машина получила название "Штурм-СМ" и представляет собой мобильный противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронетехники, которая имеет различные типы бронирования от комбинированной до монолитной с динамической защитой. Кроме бронетехники ПРК может поражать вертолеты, зависшие в воздухе и стационарные цели врага.

Максимальная дальность стрельбы машины составляет 7000 метров. Наведение на цель происходит по лазерному лучу с возможностью сопровождения цели в ручном или автоматическом режимах. Для поражения "Штурм-СМ" имеет оптико-прицельную станцию наведения (ОПСН). Также ОПСН является универсальной и модульной, поэтому ее можно установить на вертолет, БПЛА, БТР, БМП или танк.

Основные характеристики "Штурма-СМ" Фото: АрміяInform

"Если сравнивать "Штурм-СМ" с возможностями тех же FPV-дронов, то мы имеем большую массу боевой части у ракеты, а также, что очень важно, полную устойчивость к средствам РЭБ, которыми сейчас оснащают российскую технику и способные отвести дрон от цели", — пояснил один из разработчиков новой системы.

Напомним, 7 января в Минобороны заявили о завершении испытаний комплекса "Штурм-СМ".

22 декабря ВСУ показали подрыв редкого ПТРК "Штурм-СМ" российских войск.