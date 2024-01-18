Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине, — WSJ

Как отмечают журналисты, за свою долгую карьеру Байден не участвовал в борьбе за иммиграционную реформу. Сейчас он оказался в эпицентре событий.

Президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Иммиграционное соглашение, которое разрабатывают в Сенате, ограничит возможность мигрантов искать убежища на южной границе.

"Уступка Белого дома, по словам некоторых прогрессивных людей, показывает, что левостороннее смещение президента Байдена по иммиграции стало переломом в его долгой политической карьере", — говорится в источнике.

Издание отмечает, что соглашение, которое придет в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля, уже столкнулось с большими трудностями на Капитолийском холме, поскольку республиканцы Палаты представителей выдвигают все более жесткие требования.

Как сообщает WSJ, уступки Байдена свидетельствуют не только о стремлении обеспечить помощь Украине, но и его рейтингом среди американцев.

Издание со ссылкой на опрос CBS News отмечает: 68% граждан сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, чтобы президент ужесточил ее.

За всю свою 50-летнюю политическую карьеру Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики или поддерживал умеренную позицию по ней.

В течение его председательства администрация пыталась обуздать рост количества мигрантов на южной границе. Однако республиканцы взялись за этот вопрос, и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

Накануне президент США призвал быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины. Это подаст сильный сигнал о решимости Штатов помогать партнерам. 17 января встретился с лидерами Конгресса для обсуждения финансовой помощи Украине и миграционной проблемы на границе с Мексикой.