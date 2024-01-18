Бездействие ставит под угрозу безопасность США: Байден провел совещание с лидерами Конгресса

Лидер Белого дома в ходе заседания призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины. Это подаст сильный сигнал о решимости Штатов помогать партнерам.

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Президент США Джо Байден 17 января встретился с лидерами Конгресса для обсуждения финансовой помощи Украине и миграционной проблемы на границе с Мексикой. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Сообщается, что на встрече присутствовали председатели и высокопоставленные члены комитетов Палаты представителей и Сената по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям, а также комитетов по иностранным делам.

В сообщении говорится, что Байден подчеркнул острую необходимость для Конгресса продолжать поддерживать Украину в рамках глобальной коалиции, которую создали Соединенные Штаты. Так, Конгресс должен обеспечить Украине ресурсы для противостояния российской агрессии, включая средства ПВО и артиллерию.

"Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира. Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира", — отметили в Белом доме.

Кроме того, во время заседания президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины. Это подаст сильный сигнал о решимости США помогать партнерам.

"Президент также ясно дал понять, что мы должны действовать сейчас, чтобы решить проблемы на границе. Он сказал, что его воодушевляет прогресс, достигнутый на двухпартийных переговорах, проходящих в Сенате. Он выразил готовность достичь двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимость дополнительных ресурсов на границе", — сказано в сообщении.

Также Байден призвал Конгресс как можно скорее принять полный пакет документов по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что американские эксперты считают, что Пентагон должен передать Украине оружие по остаточным полномочиям, поскольку риск от нехватки оружия на фронте очень велик. Как рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, у американских военных есть полномочия более чем на 4 миллиарда долларов, однако нет средств для пополнения американских запасов на случай, если они будут потрачены.