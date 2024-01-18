Бездіяльність ставить під загрозу безпеку США: Байден провів нараду з лідерами Конгресу

Лідер Білого дому під час засідання закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України. Це подасть сильний сигнал про рішучість Штатів допомагати партнерам.

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Президент США Джо Байден 17 січня зустрівся з лідерами Конгресу для обговорення фінансової допомоги Україні та міграційної проблеми на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Повідомляють, що на зустрічі були присутні голови і високопоставлені члени комітетів Палати представників і Сенату з розвідки, збройних сил і асигнувань, а також комітетів із закордонних справ.

У повідомленні йдеться про те, що Байден наголосив на гострій необхідності для Конгресу продовжувати підтримувати Україну в рамках глобальної коаліції, яку створили Сполучені Штати. Так, Конгрес має забезпечити Україні ресурси для протистояння російській агресії, включно із засобами ППО та артилерією.

"Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу. Він ясно дав зрозуміти: триваюча бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу", — зазначили в Білому домі.

Крім того, під час засідання президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України. Це подасть сильний сигнал про рішучість США допомагати партнерам.

"Президент також ясно дав зрозуміти, що ми повинні діяти зараз, щоб вирішити проблеми на кордоні. Він сказав, що його надихає прогрес, досягнутий на двопартійних переговорах, що проходять у Сенаті. Він висловив готовність досягти двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідність додаткових ресурсів на кордоні", — сказано в повідомленні.

Також Байден закликав Конгрес якомога швидше ухвалити повний пакет документів щодо національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що американські експерти вважають, що Пентагон має передати Україні зброю за залишковими повноваженнями, оскільки ризик від нестачі зброї на фронті дуже великий. Як розповів речник Пентагону Пет Райдер, американські військові мають повноваження більш ніж на 4 мільярди доларів, проте немає коштів для поповнення американських запасів на випадок, якщо їх буде витрачено.