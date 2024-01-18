Танки Abrams за пару тысяч: Байден может отправить оружие Украине без одобрения Конгресса, — СМИ

По словам журналистов, администрация Байдена может оценить списанные танки M1A1 Abrams в несколько тысяч долларов — и поставить сотни их Украине на поездах и кораблях. Киеву придется только оплатить доставку.

Республиканцы в Конгрессе сознательно или по недомыслию в угоду Кремля задерживают жизненно важную помощь Украине на 61 миллиард долларов. Они пытаются увязать новый пакет военной помощи с беспрецедентными ограничениями для мигрантов и соискателей убежища, то есть заставить президента Джо Байдена и законодателей-демократов согласиться с новой ксенофобской политикой. Об этом пишет Forbes.

Республиканцы не ведут переговоры, а, скорее, "занимаются вымогательством" с позиции силы, пишет автор статьи Дэвид Экс, потому что Байден де-факто может наложить свое вето, если они ветируют новую военную помощь Украине.

Такое право вето президент США "либо еще не полностью оценил, либо, что более вероятно, приберег на крайний случай".

Речь о классификации старых вооружений, или "избыточных оборонных изделиях" (Excess Defense Articles, или EDA).

Во времена 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди Закон о внешней помощи 1961 года закрепил за Госдепартаментом ведущую роль в том, что касается составления планов относительно военной помощи. В законе описаны направления этой помощи, среди прочего поставки американских вооружений и военной техники со складов при чрезвычайных обстоятельствах — PDA (drawdowns), которые чаще всего получает Украина. Но есть и отдельная классификация — безвозмездная передача излишков продукции военного назначения (excess defense articles).

У правительства США есть законное право продавать по чрезвычайно низкой цене — или даже отдавать бесплатно — любую американскую военную технику, в которой собственная армия больше не нуждается.

Байден редко отправлял вооружения в рамках своих полномочий EDA.

Оружие, предоставляемое в рамках PDA, Пентагону приходилось сразу же возмещать, поскольку оно находится на вооружении армии. Для поставок в рамках PDA Байден нужно одобрение республиканцев, но если прибегнуть к опции EDA, без республиканцев можно обойтись. Возможно, такую козырную карту (trump card) он приберег на случай если в американской политике возникнут еще большие сложности.

Список вооружений, которые Байден мог бы задешево продать или подарить Украине достаточно длинный, а если Украина получит финансирование от союзников по ЕС, он станет еще большим.

Оружие, которое США могут передать Украине в рамках EDA:

танки;

боевые машины;

грузовики;

патрульные катера;

и даже устаревшие истребители F-16.

Этого будет достаточно, считает автор публикации, чтобы поддерживать Силы обороны Украины на протяжении нескольких лет.

Процесс передачи вооружений в рамках EDA сопряжен с различными законами и регулированиями, но есть и лазейки. Президент США может передать старое оружие, потерявшее свою коммерческую стоимость, но при этом получателю придется заплатить за доставку.

Американское законодательство ограничивает такие поставки 500 млн долларов в год, вместе с тем в том же законе нет строгих правил оценки вооружений. Так, если администрация Байдена решит, что танки M1A1 Abrams (тысячи которых находятся на складах американской армии) стоят несколько тысяч долларов, тогда ничто не помешает Байдену поставить сотни танков Abrams Украине по железной дороге и на кораблях.

Напомним, что на полигонах Польши обкатывают американские Abrams. На вооружении Войска польского через несколько лет будет свыше 350 Abrams версии M1A1FEP и M1A2SEPv2.

Также сообщалось, что у устаревших танков Abrams, которые получила Украина, есть серьезные уязвимости.