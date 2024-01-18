Дрон пролетел над имением Путина: новые детали атаки ГУР по нефтебазе в Петербурге

Источник издания в спецслужбах отмечает, что ВСУ постоянно совершенствуют технические характеристики своих БПЛА и отныне военные объекты Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

Украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Один из дронов пролетал над резиденцией российского президента Владимира Путина в Валдае. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах.

По информации журналистов, там находится имение Путина. Кроме того, эту резиденцию и территорию вокруг прикрывает противовоздушная оборона.

Источник подчеркивает, что украинские Вооруженные силы постоянно совершенствуют технические характеристики беспилотников, что дает им возможность проникать в тыловые регионы России.

Также собеседник отметил, что теперь военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

Удар по нефтяному терминалу РФ: детали атаки

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что украинские БПЛА в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Удачную спецоперацию провело Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По информации источника, подразделения ГУР МО задействовали современные украинские средства поражения. Специалисты продолжают собирать данные, есть подтверждение попадания по целям.

Что об атаке говорят оккупанты

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что во время атаки дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области, а другой — перехватили над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал удачное попадание дрона "инцидентом", в результате которого никто не пострадал.

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина входит в тройку мировых лидеров по производству БПЛА. Некоторые страны Запада внимательно изучают новейшие украинские разработки.

Фокус ранее подробно анализировал проблемы кустарной сборки дронов в Украине. Украинские военные раскритиковали эту идею, поскольку специалистов по дронам среди руководителей государства просто нет.