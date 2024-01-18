В Черновцах ТЦК обвинили в избиении и похищении музыканта: он с другом сбежал от военных

По словам участников группы Іntermezzo, представители ТЦК посадили вокалиста группы и его друга в машину без номеров и заставали пройти ВВК. В Черновицком территориальном центре комплектования заявили, что действовали законно, а молодые люди нарушили порядок мобилизации.

В Черновцах 16 января работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) задержали 25-летнего Андрея Дулецкого и 24-летнего Владимира Билыка, вокалиста музыкальной группы Іntermezzo. Об этом сообщили музыканты группы на странице в Instagram.

По словам музыкантов, представители ТЦК посадили их в автомобиль без номерных знаков, в котором уже сидел работник полиции. Далее их повезли для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Дулецкий имеет справку о непригодности к военной службе, а Билык работает учителем на 1,25 ставки, поэтому тоже имеет отсрочку от мобилизации. Однако, по словам музыкантов, их все равно заставили пройти ВВК. После этого их повезли в неизвестном направлении.

Дулецкий и Билык обвиняют работников ТЦК и СП в избиении. Они утверждают, что их били по голове и коленям, а полиция, которая присутствовала при этом, не предприняла никаких мер.

"В конце концов Владимиру и Андрею удалось выбраться, открыв двери через водительское сиденье", — рассказали музыканты.

После избиения музыкант и его приятель обратились в больницу. В больнице Владимир Билык снова позвонил в полицию и сообщил, что наряд мониторинга полиции не приехал на место преступления. После этого прибыли те же полицейские, которые якобы ранее наблюдали за избиением. Как утверждается, они заставили музыкантов написать заявление о предоставлении ложных показаний относительно того, что служба мониторинга полиции не прибыла.

Андрей Дулецкий был доставлен в ТЦК, где его заставили удалить все видеодоказательства избиения и повезли в другую область на обучение.

Реакция ТЦК

Начальница службы связей с общественностью Черновицкого ТЦК и СП Татьяна Гайдащук заявила в комментарии для "Еспресо", что действия сотрудников ТЦК были законными.

"Военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой воинский долг", — заявила Гайдащук.

По словам спикера, музыкант был призван на военную службу, прошел ВВК, но самовольно покинул команду во время направления на учебный центр.

"О совершении уголовного правонарушения будет сообщено соответствующий правоохранительный орган. Военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона", — добавили в ТЦК.

Напомним, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан.

Ранее, 15 января, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что права уклонистов могут быть ограничены. Чиновник заявил, что те, кто уклоняются от службы в армии, "не имеют права жить полной жизнью и кайфовать".