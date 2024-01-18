Мобилизация в Украине: кого из студентов могут призвать в 2024 году

Получить отсрочку могут те, кто находится на дневной или дуальной форме обучения. Впрочем, им нужно раз в год наведываться в ТЦК и подтверждать свое право на отсрочку.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, во время которого могут призывать на службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Фокус разобрался, кого из студентов могут призвать на службу в 2024 году.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в 2024 году не подлежат призыву на военную службу украинцы, которые учатся на дневной или дуальной формах, а именно:

студенты профессионального и профессионально-технического образования;

студенты профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Получить отсрочку на период обучения могут учащиеся учреждений общего среднего образования III ступеней и студенты профессионально-технического образования на дневной форме обучения. Впрочем такая отсрочка теряет свою силу после достижения 21-летнего возраста.

Кроме того, в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" также указывается, что не будут призывать в войска украинских студентов, обучающихся в иностранных учебных заведениях.

Несмотря на это в Украине могут мобилизовать студентов, которые взяли академический отпуск. Как отмечается в письме МОН № 1/15735-23 от 11.10.2023, такие украинцы не учатся, поэтому могут быть призваны на военную службу, если не имеют других оснований для отсрочки.

Однако такие студенты имеют право на продление академического отпуска после призыва в армию.

Также согласно Закону Украины "Об образовании" лица, которых призвали во время мобилизации на особый период, имеют право на сохранение места обучения.

Студенты, имеющие право на отсрочку, должны подавать соответствующую информацию в территориальные центры комплектования раз в год. Осенью прошлого года в военкомате объясняли, что некоторым студентам могут вручать повестки, впрочем это необходимо лишь для того, чтобы они обновили информацию о себе.

Напомним, по словам Роман Лихачева представители ТЦК могут вручать повестки в любом общественном месте, в том числе и на блокпостах. Получив повестку необходимо явиться в территориальный центр комплектования в определенное на ней время. В случае игнорирования повестки может быть составлен административный протокол.

Также вскоре военнообязанные мужчины смогут вступить в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Там они смогут самостоятельно выбрать не только подразделение, в котором будут служить, но и специальность.