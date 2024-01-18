Украинская ДРГ прорвалась на Брянщину и атаковала грузовик, — росСМИ

Оккупанты сообщают, что бойцы ДРГ были вооружены автоматами и пулеметами, и якобы с потерями отступили обратно за границу.

На территорию Брянской области в РФ зашла украинская разведывательно-диверсионная группа. Случился бой с российскими пограничниками. Об этом сообщает российское издание Mash.

Отмечается, что ДРГ состояла из 20 человек.

"По нашей информации, вооруженные автоматами, пулеметами, гранатами ВСУшники попытались атаковать грузовой автомобиль в селе Зерновое Суземского района. После отпора со стороны наших пограничников отступили, понеся значительные потери", — сообщает Mash.

Украинское командование информацию об "украинской ДРГ" на Брянщине пока не комментировало.

Напомним, что вражеская ДРГ 14 декабря 2023 года пыталась зайти на Сумщину. На место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

Российская ДРГ 12 декабря пыталась прорваться в Харьковскую область с севера. Ее "притормозили" Силы обороны.