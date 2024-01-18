Пакистан закупит у КНР истребители FC-31: почему это беспроигрышный вариант для Пекина

Эксперты отметили, что Китай таким образом продвигает свою военную технику на международном рынке. А ВВС Пакистана в свою очередь получают современную машину 5-го поколения.

Пакистан недавно объявил о планах закупить у Китая стелс-истребителей FC-31. Как сообщили обозреватели Global Times сделка говорит о взаимовыгодном сотрудничестве между странами, так как значительно расширит возможности ВВС Пакистана и откроет международный рынок для китайских самолетов.

В опубликованном ролике воздушных сил Пакистана маршал авиации Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху заявил, что FC-31 поступит на вооружение в ближайшем будущем.

Китайские эксперты утверждают что самолеты FC-31, которые позиционируются как стелс-истребители 5-го поколения, якобы обладают сильными комплексными возможностями ведения воздушного боя наравне с американскими F-35.

"Самолет обладает превосходной ситуационной осведомленностью и может нести широкий спектр боеприпасов, включая не только ракеты класса "воздух-воздух", но и высокоточные бомбы, а также ракеты класса "воздух-земля", — цитируют обозреватели слова китайского специалиста Вэя Дуншу.

Также отмечается, что у Пакистана не будет проблем с интеграцией, поскольку ВВС страны давно используют оружие и оборудование, закупленное в Китае, — это истребители J-10C и JF-17, зенитно-ракетные комплексы большой дальности HQ-9BE, ЗРК средней и большой дальности HQ-16FE и радарные комплексы трехмерного наблюдения YLC-8E.

По словам Вэя, FC-31 позволит ВВС Пакистана получить разрыв в поколениях самолетов над своими соперниками благодаря быстрого введения в строй воздушных сил, в то время как соперник Исламабада, скорее всего, не получат стелс-истребители в ближайшее время.

"Контракт также выгоден Китаю, поскольку, если Пакистан завершит сделку, другие страны, особенно ближневосточные, также могут последовать его примеру", — подытожили обозреватели.

Отметим, что сделка на приобретение самолетов может состоятся на фоне эскалации между Ираном и Пакистаном. Так 17 января иранские силы нанесли воздушный удар с помощью беспилотников и ракет по штабам суннитской группировки "Джейш аль-Адль", которую Тегеран считает террористической организацией.

В ответ Пакистан атаковал иранские объекты в провинции Систан-о-Белуджистан, задействовав беспилотную авиацию и истребители. В Исламабаде уточнили, что удары были нанесены по белуджским боевикам в Иране.